Igralka Leah Remini se ne strinja z načinom izstopa Laure Prepon iz scientologije

"Menim, da mora vsak človek opraviti svojo dolžnost, ampak tega ne čutijo vsi. Ti ljudje mislijo, da lahko kar nadaljujejo s svojim življenjem, medtem ko mi prevzamemo celotno breme in negativno plat," je dejala Reminijeva. "Ljudje, kot je Laura, mislijo, da ni njihova dolžnost, da spregovorijo. Spoštujem to? Ne bi reka," je dodala 51-letnica.

"Promovirala sem jo večino svojega življenja. Vsi, ki smo v javnosti bolj izpostavljeni in smo promovirali scientologijo, imamo odgovornost, da sedaj ljudem sporočimo, da naša dejanja ljudem niso pomagala, bila so celo škodljiva," je prepričana zvezdnica.

Reminijeva je dejala, da je kontaktirala Preponovo, in ponovila: "Niso vsi ljudje z vplivom taki, da bi svoj glas tudi uporabili." Zvezdnica je nato razložila svojo potrebo, da konstantno govori o cerkvi in njenem vplivu, saj je bila nekoč sama njen glas in je ljudi s svojim vplivom privabljala, da so se ji pridružili. Scientološka cerkev ima v svojih vrstah veliko vplivnih ljudi, med njimi pa sta tudi igralca Tom Cruise in John Travolta , ki sta častna člana.

Dejala je tudi, da je od cerkve pričakovala, da se bodo odzvali na to, saj delujejo po principu 'poštene igre'. "Sama sem si izbrala ta način in vedela sem, da se mi bo ta način maščeval in mi bodo skušali uničiti življenje," je še povedala.

Igralka je iz scientologije izstopila leta 2013, ker članom ni bilo dovoljeno dvomiti o voditelju Davidu Miscavigeu in njegovem vodenju ter zlorabah, ki so se dogajale. "Izstopa iz reda, za katerega meni, da je pokvarjen in skorumpiran. Meni, da nobena vera ne bi smela ločiti družine ali zlorabljati pod pretvezo vere," je takrat za tabloid Page Six dejal nek vir blizu zvezdnice.