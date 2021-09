Igralka Lena Dunham naj bi se skrivaj poročila

Zvezdnica je zvezo z glasbenikom potrdila aprila v intervjuju za The New York Times : "Sestajava se nekaj mesecev in počutim se zelo srečno." Dodala je še, da je njen fant najboljša oseba, kar jih je kdaj srečala. Junija je na družbenem omrežju Instagram ob Felberjevem rojstnem dnevu delila nekaj skupnih fotografij in pripisala: "Vse najboljše Luis. Ko sem bila stara tri tedne in sem živela na Manhattnu, si nisem predstavljala, da se je nekje v Angliji rodil deček, ki bo zamajal moj svet, oblečen v limetino zeleno jopico."

"Vsak, ki pride v stik s tabo – kreativno, čustveno ali po naključju – ima srečo. Ampak jaz sem najsrečnejša, saj je tista jopica sedaj v najinem skupnem predalu," je svoj zapis zaključila Lena. Dodala je še delček besedila pesmi This Will Be Our Year skupine The Zombies.

Le nekaj dni pred Luisovim rojstnim dnem je 35-letnica na Twitterju javno pohvalila svojega fanta in njegovo pozornost, ki ji jo izkazuje. "Ko se slabo počutim, mi fant skuha testenine in z menoj pogleda toliko delov serije, kot jih hočem, pelje psa na sprehod in si izmišljuje pesmi. Januarja sem pisala samo o tem, da so moški znova zamrznjeni fižol v človeški obliki. Vse, kar hočem povedati, je, da ne obupajte, preden doživite čudež, otroci," je zapisala.