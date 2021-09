Igralka Lily Collins na skrivaj dahnila usodni da

32-letna igralka Lily Collins, ki navdušuje v glavni vlogi serije Emily v Parizu (Emily in Paris), in njen srčni izbranec, 38-letni Charlie McDowell, sta se prejšnji vikend sprehodila do oltarja. Večno zvestobo sta si obljubila 4. septembra v Duntonu v Coloradu.

"Nikoli nisem hotela biti nikogaršnja bolj kot tvoja, zdaj pa bom tvoja žena," je pospremila fotografijo s poroke, na kateri se pred oltarjem poljublja s svojim izbrancem. "4. septembra 2021 sva uradno postala drug od drugega, za večno. Ljubim te bolj kot vse, Charlie McDowell ..."