Igralka Lily James kot Pamela Anderson na snemanju televizijske serije

Lily James se je za potrebe snemanja serije prelevila v Pamelo Anderson . Med snemanjem so jo skrivoma v objektiv ujeli paparaci, oboževalci pa so nad njeno preobrazbo navdušeni. Krasijo jo dolgi svetli lasje, med enim od prizorov pa je bila odeta v svileno haljo. V miniseriji Pam & Tommy je stopila v čevlje zvezdnice nekoč priljubljene Obalne straže , medtem ko bo Tommy Lee njen igralski kolega Sebastian Stan.

53-letna Andersonova in pet let starejši Lee sta se poročila leta 1996, spoznala pa sta se zgolj 96 ur pred tem. Ločila sta se leta 1998, v zakonu pa sta se jima rodila sinova Brandonin Dylan. Serija bo prikazala njuno turbulentno razmerje, ki ga je dodatno razburkal škandal z intimnim posnetkom, ter sodni proces zaradi pravic do njunega filmčka.