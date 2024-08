Igralka Lindsay Lohan si želi videti svet skozi sinove oči

38-letna igralka, ki ima malčka z možem Baderjem Shammasom , je za People na vprašanje, s kom bi zamenjala telo, odgovorila: "S kom? Mogoče z mojim otrokom. Ker je, tako pristen in tako srečen, samo zato, da vidim življenje skozi njegove oči, prav vsak dan." Nato je dodala, da je "čudovit sveženj veselja," in dejala, da se ne more spomniti boljšega odgovora.

Jamie Lee Curtis je v filmu igrala njeno mamo Tess Coleman in se bo vrnila tudi v nadaljevanju uspešnice. Jamie je dejala, da sta se zbližali že ob snemanju prvega filma, pri drugemu pa sta to vez le še utrdili. 65-letnica pravi, da je želela, da bi Lindsay že pred leti vedela, da ji je bilo mar in da jo je podpirala v stiskah slave. Dodala je, da je bil njena soigralka stara približno 16 let, ko sta posneli prvi del filma. Zvezdnica je želela, da bi njena soigralka vedela, da sta prijateljici in da jo je skrbelo zanjo. "Mlad igralec, ki je v središču pozornosti, gre namreč skozi veliko težkih stvari," je dejala. Igralki sta veseli, da je prvi del filma še vedno tako priljubljen med gledalci, enako pa si želita za njegovo nadaljevanje.