Igralka Lisa Lu kot najstarejša doslej prejela zvezdo na Pločniku slavnih

Igralka Lisa Lu je pri svojih 98 letih dobila zvezdo na Pločniku slavnih. "Igranje v filmih je moje življenje in moja ljubezen," je zvezdnica povedala na slovesnosti ob odkritju zvezde v središču Hollywooda in bila navdušena nad to častjo, ki so ji jo ponudili že leta 1960, a jo je takrat, kot je dejala, zavrnila, ker ni želela, da bi ljudje hodili po njenem imenu. Glede na svojo starost zdaj na zvezdo gleda kot na "dokaz trdoživosti in vztrajnosti". Veseli jo tudi, da je njena zvezda blizu zvezde hollywoodskega zvezdnika Jamesa Stewarta , poleg katerega je Lu leta 1960 odigrala svojo prvo glavno vlogo v Hollywoodu, in sicer v vojni drami The Mountain Road .

Nekaj let prej je iz Kitajske prišla v Kalifornijo. Kasneje je med drugim nastopila v monumentalnem epu Zadnji kitajski cesar, drami Klub srečnih žensk in znanstvenofantastičnem filmu 2012. Lu je imela glavno vlogo tudi v filmu Tuan yuan, ki je leta 2010 odprl mednarodni filmski festival Berlinale. Pred televizijskimi kamerami je nastopila v serijah, kot so Have Gun - Will Travel, Bonanza in General Hospital. Pri več kot 90 letih je zaigrala v komični uspešnici iz leta 2018 Noro bogati Azijci. Awkwafina, njena soigralka v filmu Noro bogati Azijci, je Lu označila za pionirko in tudi navdih. Njena zvezda je hkrati tudi dosežek za vse filmske ustvarjalce azijskega porekla, je ob tem povedala 36-letna igralka.

Pločnik slavnih je del pločnika na Hollywood Boulevard. Na tleh so vgravirane ploščice v obliki zvezd kot spomin na dosežke v zabavni industriji z imeni različnih igralcev, glasbenikov, producentov, režiserjev, gledaliških ali glasbenih skupin, izmišljenih likov in drugih. Prvo zvezdo so odkrili leta 1960, na njej je ime režiserja in producenta Stanleyja Kramerja.