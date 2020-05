Igralka Lori Loughlin in mož bosta priznala krivdo v primeru univerzitetnih goljufij

Lori Loughlin in Mossimo Giannulli se bosta izrekla za kriva.

Igralko, ki jo poznamo po vlogi v seriji Polna hiša , pa čaka tudi finančna kazen v vrednosti nekaj manj kot 150 tisoč evrov, Mossima pa kar sto tisoč evrov več. Obema pa je sodišče namenilo tudi več sto ur prostovoljnega dela v skupnosti. Svojo krivdo bosta izrekla ta petek dopoldan, so sporočili tožilci.

Oba bosta priznala krivdo za zaroto in zgrešitev goljufij, ki zadeva mrežo podkupovanj in laži v postopku hiper-konkurenčnega sprejemanja na fakulteto. Loughlinova ter Giannulli sta le ena od velikih imen, ki sta sodelovala v nečednih dejanjih. Sama sta kriva tega, da sta večjo vsoto plačala Ricku Singerju , ki je obe igralkini hčerki pod okrilje univerze poskušal spraviti pod pretvezo, da sta del atletske ekipe, čeprav sami v njej nista nikoli sodelovali.

Felicity Huffman in Lori Loughlin - obe igralki priznali krivdo.

"V skladu s sporazumi o priznanju krivde bodo ti obtoženci prestajali zaporno kazen, kar odraža njihovo vlogo v zaroti postopka sprejemanja na fakulteto in so skladne s prejšnjimi kaznimi v sorodnih primerih," je dejal ameriški pravobranilec Andrew E. Lelling. Loughlinova ter Giannulli sta 23. oz. 24. starša po vrsti, ki sta v zadevi univerzitetnega podkupovanja priznal krivdo. Enako je storila tudi igralkaRazočaranih gospodinj, Felicity Huffman in posledično v zaporu preživela enajst dni.