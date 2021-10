Igralka Lori Loughlin plačala študij in stroške dvema študentoma

Lori Loughlin začenja življenje na novo. Po škandalu z goljufijo in odsluženi kazni se igralka vrača pred kamere, še vedno pa se skuša odkupiti za storjeno dejanje. Zvezdnica se je tako odločila, da bo dvema študentoma omogočila študij in jima plačala štiriletno šolnino, poroča Us Weekly. Lori naj bi med prestajanjem kazni v zaporu iskala moč v veri, zato naj bi bilo njeno dejanje izkazovalo dodatno obžalovanje.