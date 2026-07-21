Igralka Lucy Hale žaluje za očetom: Zadnji pogovor je bil čudovit

Dodala je, da je bil njen oče izjemno ponosen na svojo kariero kmetovalca in domače mesto v zvezni državi Tennessee, opisala pa ga je kot pravega južnjaškega moškega, pristnega človeka, ki je bil ribič, lovec, je igral golf in kmetoval. "Brezpogojno je imel rad mene in mojo sestro. Nikoli ni obsojal. Najin odnos se je z leti zelo spreminjal, a ves čas sva bila močno povezana. Najin zadnji pogovor je bil čudovit. Ko sem ga zadnjič videla, je bilo lepo. Najin zadnji telefonski pogovor pa je bil popoln," je zapisala 37-letnica.

Razkrila je, da je bila pri njej na obisku v Los Angelesu sestra, ko sta izvedeli novico, da je oče umrl. "Sedela je čisto blizu mene. To je nekaj, kar bi lahko uresničil le bog ali moj oče. Ne predstavljam si, da bi ta klic prejela, ko bi bila sama in prve dneve po tej novici morala preživeti v samoti. Ob meni je bila sestra. Vedel je, da sem jo potrebovala. Hvala, očka, za to darilo," je še delila s svojimi sledilci in dodala, da bo očeta iskala v vsaki stvari, saj verjame, da je še vedno z njimi, le na drugačen način. Zvezdnica se je očetu zahvalila za vse lekcije, spomine, brezpogojno ljubezen in za to, da je bil točno takšen oče, kot ga je potrebovala.