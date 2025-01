Igralka Lucy Hale že tri leta trezna: Hvaležna za vsak dan

"Pred tremi leti sem začela svojo pot, na kateri sem se znova opomnila, kdo sem. Od takrat sem doživela trenutke, ki jih lahko opišem le kot prave čudeže in čarovnijo. Vsak dan sem globoko hvaležna za ljudi, ki so bili moja luč, za moč, ki je bila močnejša od mene in me brezpogojno ljubi in za lastno vztrajnost, da nisem obupala. Vsem, ki ste me podpirali na moji poti, sporočam, da sem čutila vašo ljubezen, ki mi pomeni vse na svetu," je zapisala.