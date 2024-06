Igralka Mandy Moore pričakuje tretjega otroka

Mandy Moore je pred kratkim na družbenem omrežju s svojimi sledilci delila fotografijo, na kateri njena sinova August in Oscar nosita majici z napisoma 'Velik' in 'Srednji', ob njej pa razkrila, da se bo njena družina povečala za še enega člana. Zvezdnica filma Spomin v srcu je razkrila, da bosta fantka dobila mlajšo sestrico, ona in njen mož Taylor Goldsmith pa bosta dobila hčerko.

"Včasih življenje posnema umetnost. Komaj čakam, da bosta fantka dobila sestrico," je pripisala ob fotografiji triletnega Gusa in 19-mesečnega Oscarja, ki ima vzdevek Ozzie. 40-letna pevka in igralka se je leta 2018 po treh letih zveze poročila s pevcem skupine Dawes . Zvezdnica je v začetku leta spregovorila o svojih občutkih, ki so jo prevzeli, ko so ji pred leti dejali, da najverjetneje ne bo mogla zanositi, sama pa je že od nekdaj sanjala o tem, da bi postala mati.

"Materinstvo je čudovito, malce zmešano, nespečnosti polno darilo," je še dodala, ob tem pa omenila tudi vlogo v seriji To smo mi, za katero je dejala, da jo je pripravila na izzive in veselje, ki so jo čakali v vlogi matere. "Rebecca Pearson je lepo povedala: Moja naloga je, da stojim z odprtimi rokami za svoje otroke, da lahko nekega dne padejo v moje naročje, če bodo to potrebovali. In če bodo, jih bom imela prav tako rada, kot če me ne bi potrebovali, saj je to pravi pomen starševstva. Nekega dne boste to spoznali."