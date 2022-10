Igralka Mandy Moore se je razveselila drugega otroka

Par se je prvega otroka, sina Gusa , razveselil februarja 2021, zvezdnica pa je v objavi, v kateri je razkrila, da bo še drugič postala mati, med drugim zapisala: "Pravkar se je zaključilo zelo pomembno poglavje mojega življenja, začenja pa se naslednje, v katerem bom mati dveh otrok. Zelo sva navdušena in hvaležna," je takrat zapisala 38-letnica, ki je zaključila s snemanjem šeste in s tem zadnje sezone popularne serije, ob zapisu pa delila fotografijo starejšega sina v majčki z napisom 'starejši brat'.

Igralka je že takrat namignila, da se bo družina povečala jeseni, točnega meseca pa ni razkrila. Mandy, ki je tudi pevka, se je pred kratkim podala tudi na turnejo, a jo je morala predčasno zaključiti po le 12 izpeljanih koncertih. "Bilo mi je v čast in ponos, da sem lahko znova stala na odru in nastopala za vse vas," je zapisala v izjavi, ki jo je delila na Instagramu, in dodala, da je bila odločitev za odpoved turneje zelo težka.

"Ko smo načrtovali datume turneje, še nisem bila noseča, a sem ves čas kljub temu verjela, da mi bo uspelo izvesti vse koncerte. A me je način potovanja z dolgimi urami sedenja na avtobusu in nezadostni počitek ujel nepripravljeno in je terjal svoj davek. Postalo je prezahtevno, da bi nadaljevala tako. Zavedam se, da moram na prvo mesto postaviti družino in svoje ter otrokovo zdravje, zato je najbolje zame, da sem v tem trenutku doma," je še zapisala.