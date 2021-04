Igralka Marcia Gay Harden se je opravičila Judi Dench

Marcia Gay Harden je v nedavnem intervjuju spregovorila o svoji zmagi na oskarjih leta 2001. Ta je takrat v težki konkurenci premagala ostale igralke in slavila v kategoriji najboljše igralke v stranski vlogi. Oskarja je dobila za nastop v filmu Pollock . Igralka je v nedavnem intervjuju omenila, da Dencheva po njenem mnenju ni bila zadovoljna z njeno zmago. Hardnova se je zdaj opravičila in dodala, da je njen komentar bil narobe interpretiran.

"V nedavnem intervjuju je bil en izmed mojih odgovorov, ki je povezan z Judi Dench, narobe interpretiran. Gospe Dench nisem nikoli spoznala-ne glede na to, sem prepričana, da je tako dobrodušna in podpirajoča kot je tudi cenjena," je zapisala Hardnova v nedavni objavi na družbenem omrežju. Sporočilo je zaključila z besedami: "Zelo mi je žal za vse, kar bi kogar koli napeljevalo na to, da misli drugače."

V intervju, ki je izzval njeno opravičilo, je Hardnova sodelovala pred nekaj dnevi. Takrat je spregovorila o svoji vlogi, v kateri je upodobila umetnico Lee Krasner v filmu o Jacksonu Pollocku . Za svojo igro je takrat prejela oskarja. V kategoriji za najboljšo stransko žensko vlogo leta 2001 so bile poleg Hardnove nominirane še Kate Hudson za film Skoraj popularni , Julie Walters za vlogo v filmu Billy Elliot , Frances McDormand prav tako za vlogo v filmu Skoraj slavni in Judi Dench za vlogo v filmu Čokolada .

A iz izjave Hardnove je bilo kljub temu jasno sklepati, kdo je bila nezadovoljna igralka. V intervjuju je takrat o svoji zmagi dejala: "Čutila sem, da so mi dekleta zares privoščila zmago. A tam je bila ena, ki je ne bom imenovala-to ni bila Kate-ki je bila vidno razočarana."Ko je bila izzvana z vprašanjem, ali je omenjena igralka Waltersova, je Hardnova odgovorila, da ni. In nadaljevala: "Sem prijateljica s Frances McDormand. No, tako. Zdaj veste." Seveda ni bilo težko sklepati, kdo je bila nezadovoljna igralka. Na ugotovitev, da je to torej Judi Dench, se je Hardnova odzvala: "Frances dol visi. Amapk o nikomur ne želim dejati česar slabega, zares. Moje videnje takrat je bilo, da je bil nekdo zelo nezadovoljen. A nikoli ne moreš vedeti, kaj se ljudem plete po glavi."