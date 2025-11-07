Svetli način
Tuja scena

Igralka Margaret Qualley na supu delala jogo

Havaji, 07. 11. 2025 10.44 | Posodobljeno pred 1 uro

Igralka Margaret Qualley, ki je znana po filmu Substanca, z možem Jackom Antonoffom uživa na Havajih. Zakonca so fotografi ujeli, ko sta se poljubljala in predajala vodnim užitkom na supih, zvezdnica pa je pokazala, da je zelo gibčna, saj je na deski izvajala vaje joge in s salto nazaj skočila v morje.

Igralka Margaret Qualley in njen mož Jack Antonoff uživata v zakonskem življenju. Zvezdniški par so fotografi ujeli med počitnicami na Havajih, kjer sta uživala med plavanjem in na supih. 31-letnica je svojo izklesano postavo pokazala v rdečem bikiniju, na vodi pa naj bi si privoščila tudi daljšo vadbo joge. Medtem ko je zvezdnica delala raztezne vaje, je njen 10 let starejši mož ostajal v njeni bližini, par pa so ujeli tudi, ko sta si izkazovala nežnosti in se poljubljala.

Margaret Qualley in Jack Antonoff uživata na počitnicah na Havajih.
Margaret Qualley in Jack Antonoff uživata na počitnicah na Havajih. FOTO: Profimedia

Igralka in glasbeni producent sta pred oltar stopila pred dvema letoma, v javnosti pa sta se kot par prvič pojavila leta 2022. Kmalu zatem so se pojavile govorice, da sta zaročena, večno zvestobo pa si nato obljubila v New Jerseyju leta 2023, med zvezdniškimi svati pa so bili Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravit, Lana Del Rey in igralkina mati Andie MacDowell.

Qualley je istega leta v intervjuju za revijo Harper's Bazaar povedala, da je njen mož najboljša stvar, ki se ji je kdaj zgodila. "Zelo sem srečna, da sem našla svojo sorodno dušo. Je resnično in čudovito. To je najboljši občutek na svetu. Sem navdušena in pomirjena obenem," je opisala svoje občutke.

Kot je poudarila, ji je zakon dal stabilnost, ki si je je vedno želela v tako nestabilni industriji. "Vedno sem živela v bednih majhnih stanovanjih in se pogosto selila. Nikoli si nisem ustvarila doma," je povedala.

Pred poroko z zvezdnico je bil glasbeni producent pet let v zvezi z igralko Leno Dunham, pred njo pa so ga povezovali s Scarlett Johansson.

