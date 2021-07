Igralka Mariska Hargitay znova utrpela zlom gležnja

Televizijska igralka si je gleženj zlomila po koncu dogodka v kraju Hamptons, na katerem so premierno predvajali film Črna vdova. To je njena že tretja hujša poškodba noge v zadnjih dveh mesecih.

Mariska Hargitay je po koncu filmske premiere padla in si zlomila gleženj. Zvezdnico serije Zakon in red so zato kasneje odpeljali v bolnišnico Southampton. Do padca je prišlo po tem, ko se je spotaknila med odhodom z dogodka, ki se ga je udeležilo mnogo hollywoodskih zvezdnikov. 57-letnica je na nujni prevoz počakala v družbi Brooke Shields, ki trenutno okreva po poškodbi stegnenice. Nesrečni dogodek, do katerega je prišlo pred kinematografom Regal UA East Hampton, je za ameriške medije opisal eden od prisotnih.

"Mariska je hitela, da bi čimprej zapustila prizorišče, saj so jo doma že čakali gostje, vendar ji je spodrsnilo na gladki podlagi, ki je bila razmočena zaradi dežja, spotaknila se je in padla," je nekaj informacij v javnost ponesel neimenovani vir. V bolnišnico jo je pospremil mož Peter Hermann. Tam naj bi ostala nekaj ur in na koncu je bolnišnico zapustila s povito nogo. Do svoje hiše je prišla šele po polnoči, ko se je njena zabava na domu že zaključila: "Mariska je bila čudovita, raje, kot da bi jo skrbelo zase, je bila v skrbeh glede svoje zabave. Upala je, da je vse potekalo po načrtih ter so se vsi lepo zabavali."

Hargitayeva, hči legendarnih Jayne Mansfield in Mickeyja Hargitaya, s soprogom prebiva v ogromnem dvorcu, ki ga krasi kar 11 spalnic, veliki zunanji bazen in hiša za goste. Njeni sosedje so tudi Martha Stewart, Jon Bon Jovi in Candice Bergen.

Igralka nima sreče s poškodbami. Maja je sporočila, da si je zlomila koleno, utrpela stresni zlom gležnja in si strgala ligament, na družbenih omrežjih pa objavila fotografijo, kako z opornico po operaciji zapušča bolnišnico.