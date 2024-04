Igralka Maya Rudolph: Slavni starši mi niso pomagali pri moji karieri

Pred kratkim se je Maya Rudolph pojavila v podkastu Armchair Expert z Daxom Shepardom , v katerem je spregovorila o svojem očetu, ameriškem tekstopiscu in glasbeniku Richardu Rudolphu , ter svoji materi, pokojni pevki in tekstopiski Minnie Riperton , najbolj znani po svoji pesmi Lovin' You iz leta 1974. V intervjuju z 49-letnim voditeljem je igralka priznala, da slavni starši niso predstavljali tolikšne prednosti pri njeni igralski karieri, kot se nekaterim zdi. "Bila sta glasbenika," je dejala in poudarila: "Nista bila igralca." "Jaz sem bila usmerjena v drugo smer, želela sem iti v New York in želela sem biti na Saturday Night Live," je pojasnila.

Dodala je: "Razumem to željo, da sem morala iskati hrano v novem mestu in ustvariti svojo pot. Toda to je velik podvig. Nisem si rekla, da moj oče piše pesmi in da bom zaradi tega komičarka. Neposredne linije ni bilo. Vedela sem, da moram tja priti sama." 51-letnica je nato razmišljala tudi o materini slavi, čeprav ni bila povsem prepričana, da veliko njenih vrstnikov ve za njen uspeh. "Zanimivo je, ker je bila moja mama pevka, česar se vsi moji prijatelji takrat niso tako dobro zavedali," je dodala. Mnogi naj bi ju povezali šele čez leta."Vsi, ki zdaj vedo, kdo sem, vedo, da je to moja mama. Toda med odraščanjem se mi ni zdelo, da je znana. Počutila sem se, kot da je posebna," je dodala.

Po njenih besedah mreže, kot je MTV, še niso bile na sporedu na vrhuncu slave njene matere."Bila je tudi noro mlada, ko je umrla," je dejala. Pevka je umrla zaradi raka dojke leta 1979 v starosti 31 let, zvezdnica pa je bila takrat stara le šest let. Dodala je še, da je različen priimek med njima sklepanja drugih zgolj otežil. "Ko sem začela delati na SNL, ljudje v resnici niso vedeli, da je ona moja mama, to so ugotovili šele pozneje. Ko si otrok in ti umre mama, nočeš, da ljudje to vedo," je dejala o tem, da te teme, ko je bila mlajša, nikoli ni zares omenjala. Med drugim je opazila, da so ljudje, ko so izvedeli, kdo je njena mati, potem z njo želeli govoriti ravno zato, a tega sama ni želela.

Sčasoma ji je bilo lažje govoriti o tem."Moja mama je bila glasbenica. Moj oče je napisal vse pesmi zanjo," je komičarka povedala za NPR leta 2012."Glasba se je izlivala iz moje matere in prepričana sem, da sem jo slišala, še preden sem sploh prišla na svet, ko sem bila v njenem trebuhu. Glasba je del mene," je še dejala.