Igralka Michelle Dockery zaročena z bratom kolegice Phoebe Waller-Bridge

Par je skupaj od leta 2019, ko sta se spoznala s pomočjo skupnih prijateljev. Ob veseli novici so za angleške medije spregovorili tudi njuni znanci: ''Njuna zveza se je razvijala počasi, v družbi drug drugega pa resnično uživata. Njuni skupni prijatelji in družina so resnično srečni za njiju.''

''Bila sva zaročena in poročena v srcu, zato sebe smatram za vdovo,'' je za Guardian povedala leta 2017 in dodala: ''Nimam besed, da bi opisala, kako sem se počutila ... V življenju nisem bila predana ničemer bolj kot njemu. Takrat se je zame vse končalo, tudi delo in druge zadeve.'' Pojasnila je, da ji je bilo v času njegove bolezni vseeno za igralski poklic, on je postal njena prioriteta.

Waller-Bridge je v preteklosti delal za podjetje Sony Music. Dockeryjeva pa se pred kamere vrača v vlogi Mary v projektu Downton Abbey: A New Era, ki si ga bodo oboževalci lahko ogledali že v letošnjem marcu.