Igralka Michelle Williams postala četrtič mama

Igralka Michelle Williams in njen mož Thomas Kail sta se razveselila tretjega skupnega otroka. Zakonca sta se dojenčka razveselila pred nekaj tedni s pomočjo nadomestne matere, poročajo ameriški mediji. 44-letna zvezdnica serije Simpatije in filmov Manchester by the Sea ter Gora Brokeback ima še hčerko iz zveze s pokojnim igralcem Heathom Ledgerjem.