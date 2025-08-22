Igralka Millie Bobby Brown z možem posvojila deklico

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sta postala starša. 21-letna igralka in 23-letni maneken sta veselo novico sporočila v objavi na družbenem omrežju, kjer sta zapisala, da sta posvojila deklico. "To poletje sva s pomočjo posvojitve dobila najino ljubo deklico. Sva več kot navdušena nad tem lepim novim poglavjem starševstva, ki ga želiva uživati v miru in zasebnosti," sta zapisala.

"In tako so bili trije," sta še dodala novopečena starša. Zvezdnica serije Stranger Things je že marca javno spregovorila o tem, da si z možem želita ustvariti družino, ob tem pa dodala, da sta bila tudi njena starša zelo mlada, ko sta dobila prvega otroka.

"Moja mama je bila stara 21 let, oče pa 19 let, ko sta dobila prvega otroka. Tudi sama sem si to že od nekdaj želela, še preden sem spoznala Jaka. Želela sem biti takšna mati, kot je bila moja meni," je povedala v podkastu SmartLess in dodala, da je njen mož že od začetka zveze vedel, koliko ji pomeni, da bi imela otroke.

"Seveda se želim uveljaviti kot igralka in producentka, a je zame osebno zelo pomembno, da si ustvarim družino," je takrat še povedala in ob tem namignila, da bi lahko postala mati tudi s pomočjo posvojitve: "Zame ni nobene razlike med tem, da imaš biološkega otroka ali ga posvojiš." Ob tem je poudarila, da je njen dom poln ljubezni za vse in vsakogar.