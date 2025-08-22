Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Igralka Millie Bobby Brown z možem posvojila deklico

Los Angeles, 22. 08. 2025 09.56 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Igralka Millie Bobby Brown in njen mož, maneken Jake Bongiovi, sta v skupni izjavi sporočila, da sta postala starša. Par, ki se je poročil maja 2024, je posvojil deklico, več podrobnosti o hčerki in sami posvojitvi pa nista razkrila. Na družbenem omrežju sta zapisala, da je to začetek novega poglavja, ki ga želita uživati v miru in zasebnosti.

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sta postala starša. 21-letna igralka in 23-letni maneken sta veselo novico sporočila v objavi na družbenem omrežju, kjer sta zapisala, da sta posvojila deklico. "To poletje sva s pomočjo posvojitve dobila najino ljubo deklico. Sva več kot navdušena nad tem lepim novim poglavjem starševstva, ki ga želiva uživati v miru in zasebnosti," sta zapisala.

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi FOTO: Profimedia

"In tako so bili trije," sta še dodala novopečena starša. Zvezdnica serije Stranger Things je že marca javno spregovorila o tem, da si z možem želita ustvariti družino, ob tem pa dodala, da sta bila tudi njena starša zelo mlada, ko sta dobila prvega otroka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Moja mama je bila stara 21 let, oče pa 19 let, ko sta dobila prvega otroka. Tudi sama sem si to že od nekdaj želela, še preden sem spoznala Jaka. Želela sem biti takšna mati, kot je bila moja meni," je povedala v podkastu SmartLess in dodala, da je njen mož že od začetka zveze vedel, koliko ji pomeni, da bi imela otroke.

"Seveda se želim uveljaviti kot igralka in producentka, a je zame osebno zelo pomembno, da si ustvarim družino," je takrat še povedala in ob tem namignila, da bi lahko postala mati tudi s pomočjo posvojitve: "Zame ni nobene razlike med tem, da imaš biološkega otroka ali ga posvojiš." Ob tem je poudarila, da je njen dom poln ljubezni za vse in vsakogar.

Preberi še Millie Bobby Brown delila poročne fotografije: Za vedno in za zmeraj

Zvezdnika so začeli romantično povezovati junija 2021, novembra istega leta pa sta zvezo potrdila na družbenem omrežju. Aprila 2023 sta sporočila, da sta se zaročila, pred oltar pa sta stopila leto pozneje.

Millie Bobby Brown igralka jake bongiovi starša posvojitev otrok hčerka
Naslednji članek

Sydney Sweeney o kontroverznem milu: Kritizirala so me večinoma dekleta

SORODNI ČLANKI

Millie Bobby Brown pozirala v kopalkah

Millie Bobby Brown s soprogom v zadrego spravila slavnega tasta Bon Jovija

Millie Bobby Brown znova nad tabloide: Radi se znašajo nad mano

Millie Bobby Brown razkrila svoje pravo ime

Millie Bobby Brown odgovarja kritikom, ki pravijo, da je videti preodraslo

Preobrazba Millie Bobby Brown: bo v filmu odigrala Britney Spears?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
22. 08. 2025 10.13
Starša sta lahko z kupljenim ali na drug način pridobljenim otrokom mati in oče nikoli.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110