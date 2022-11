Igralka Minka Kelly in pevec skupine Imagine Dragons ne skrivata več razmerja

Mika Kelly in Dan Reynolds ne skrivata več naklonjenosti drug do drugega. Zvezdnika so med sprehodom po Los Angelesu ujeli tudi fotografi, pevec in igralka pa sta delovala srečna in sproščena drug z drugim. 42-letnica je za sprehod oblekla črno majico brez rokavov, črne pajkice, sive športne copate, vse skupaj pa kombinirala s klobukom. Športni videz je izbral tudi pevec, ki je nosil belo majico s kratkimi rokavi in črne kratke hlače.