Igralka Monica Belluci v zvezi z režiserjem Timom Burtonom

Monica Bellucci in Tim Burton sta po poročanju francoske revije Paris Match v zvezi od oktobra lani, ko sta se srečala na filmskem festivalu v Lyonu. 58-letna italijanska igralka je bila častna gostja festivala, kjer je 64-letnemu ameriškemu režiserju podelila nagrado za življenjsko delo. Zvezdnika sta se prvič spoznala že pred 16leti na filmskem festivalu v Cannesu, še piše tabloid.

Kmalu za tem, ko je odjeknila novica, da se Bellucijeva in Burton sestajata, so v javnost prišle tudi prve fotografije para. Paparaci so ju ujeli med romantičnim sprehodom po Madridu, kjer sta se držala za roke in se poljubila. Filmska ustvarjalca se na novice o razmerju nista odzvala.

Burton je bil pred Monico 13 let v razmerju z britansko igralko Heleno Bonham Carter, s katero se je razšel leta 2014. Imata dva otroka, 19-letnega Billyja in 15-letno Nell. Dva otroka, 18-letno hči Devo in 12-letnega sina Leonieja, ima tudi Belluccijeva iz zakona z igralcem Vincentom Casselom, s katerim se je poročila leta 1999 ločila pa avgusta 2013.