Igralka možu, ki praznuje 50 let: Ne predstavljam si življenja brez tebe

Igralka Kristen Bell je na svojem Instagram profilu delila galerijo fotografij, s katero je počastila soproga in novopečenega abrahamovca Daxa Sheparda . "Vse najboljše najbolj ljubečemu 100 kilogramov težkemu moškemu, ki je kadarkoli obstajal," je šaljivo zapisala in dodala: "Ne predstavljam si življenja brez tebe."

V galerijo fotografij je vključila več romantičnih trenutkov s svojim dolgoletnim izbrancem, dodala pa je tudi nekaj družinskih fotografij, pri katerih pa je otrokove obraze prekrila z emotikoni, da bi zaščitila njihovo zasebnost. Kristen in Dax sta srečno zaljubljena že 17 ter poročena 11 let, kar je velika redkost v Hollywoodu. Tudi zato sta si pri številnih oboževalcih prislužila naziv ameriškega očeta in mame.

"Kako si me drzneš spraviti v jok na moj poseben dan, ko sem postal zelo star," se je v komentarjih pod objavo pošalil igralec, ki je soprogi namenil vrsto emotikonov rdečega srca. Igralca sta ljubezen okronala z dvema hčerkama, 10-letno Lincoln in leto mlajšo Delto. Njihovo družino dopolnjujeta še dva psička rešenčka, triletni Frank in leto mlajši Whiskey, ki sta ga zakonca posvojila po tem, ko je v nesreči s tovornjakom izgubil tačko.