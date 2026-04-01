Igralka ne skriva navdušenja nad Lewisom Hamiltonom: Obožujem ga

Igralka Anya Taylor-Joy ne skriva navdušenja nad Lewisom Hamiltonom. Zvezdnico, ki si je pred dnevi ogledala dirko za veliko nagrado Japonske, so vprašali, kateremu dirkaču Formule 1 bi zaupala, da jo pelje naokrog, ta pa je brez premisleka izstrelila, da bi bil to zagotovo Anglež.

Lewis Hamilton

"Uh, odraščala sem ob gledanju Lewisa z očetom. Je eden redkih ljudi, ob katerih sem kdaj ostala brez besed, in zdaj se počutim kot najsrečnejša oseba, da ga lahko imenujem za dobrega prijatelja. Obožujem ga. Lep tako navznoter kot navzven – in prava zver," je dejala 29-letnica za Today Show.

Na Japonskem se je te dni mudilo ogromno zvezdnikov, ki so stiskali pesti za svoje najljubše dirkače, v deželi vzhajajočega sonca pa se je s svojimi otroci nahajala tudi Hamiltonova domnevna boljša polovica Kim Kardashian.

