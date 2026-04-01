Tuja scena

Igralka ne skriva navdušenja nad Lewisom Hamiltonom: Obožujem ga

New York, 01. 04. 2026 11.14 pred 27 dnevi 1 min branja 14

Avtor:
E.K.
Anya Taylor-Joy

Igralka Anya Taylor-Joy ne more skriti svojega navdušenja nad dirkačem Formule 1 Lewisom Hamiltonom. Zvezdnica je dejala, da bi se z njim z veseljem zapeljala en krog in dodala, da je najsrečnejša oseba, da ga lahko imenuje za dobrega prijatelja.

Formulo 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO!

Igralka Anya Taylor-Joy ne skriva navdušenja nad Lewisom Hamiltonom. Zvezdnico, ki si je pred dnevi ogledala dirko za veliko nagrado Japonske, so vprašali, kateremu dirkaču Formule 1 bi zaupala, da jo pelje naokrog, ta pa je brez premisleka izstrelila, da bi bil to zagotovo Anglež.

Lewis Hamilton
FOTO: AP

"Uh, odraščala sem ob gledanju Lewisa z očetom. Je eden redkih ljudi, ob katerih sem kdaj ostala brez besed, in zdaj se počutim kot najsrečnejša oseba, da ga lahko imenujem za dobrega prijatelja. Obožujem ga. Lep tako navznoter kot navzven – in prava zver," je dejala 29-letnica za Today Show.

Preberi še Bi se Chris Pratt preizkusil kot dirkač formule 1?

Na Japonskem se je te dni mudilo ogromno zvezdnikov, ki so stiskali pesti za svoje najljubše dirkače, v deželi vzhajajočega sonca pa se je s svojimi otroci nahajala tudi Hamiltonova domnevna boljša polovica Kim Kardashian.

Anya Taylor-Joy Lewis Hamilton FORMULA 1 KANAL A VOYO
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pismonosa
02. 04. 2026 10.13
Jasno je povedala, vidim ga samo kot "prijatelja"
Odgovori
0 0
Malo_sutra
01. 04. 2026 13.16
Ti ti lumpa… sej lepo, kdaj ce ne zdaj.
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
01. 04. 2026 14.55
Večji kot je bolj je ženska srečna. Itak pa vsi moški dobro vemo, kam ženske najraje gledajo.
Odgovori
0 0
Mentalist27
01. 04. 2026 12.54
Vemo zakaj(3 črke)
Odgovori
+3
3 0
kinimod
01. 04. 2026 12.52
Sreča je dolga
Odgovori
0 0
LeviTUMOR
01. 04. 2026 12.19
Ja moje sožalje Anya, kaj nej ti rečemo.. Se en mudshark
Odgovori
+5
5 0
nebel
01. 04. 2026 12.11
Gold digger.
Odgovori
+3
3 0
Amor Fati
01. 04. 2026 12.14
Res so zbrali pravo sliko. Usta pripravljena na akcijo 😂
Odgovori
0 0
Billy_1
01. 04. 2026 12.09
Oče je sigurno ponosen na to, kako njegovo belo dekle občuduje...
Odgovori
+2
3 1
2fast4
01. 04. 2026 11.57
Trr zlate kartice ji je zelo zanimiv...
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
01. 04. 2026 11.33
Ko bi ona vedela, kako jaz svojo Škodo tišim skozi ovinke...
Odgovori
+5
5 0
Amor Fati
01. 04. 2026 11.28
Potem pa pojdi na kolena 😂
Odgovori
0 0
bibaleze
