Igralka Nicola Coughlan prosila oboževalce, naj nehajo komentirati njeno postavo

Nicola Coughlan je v objavi na družbenem omrežju Instagram sledilce prosila, naj prenehajo s komentarji o njeni postavi, saj ji je ob tem težko. Igralka jih je prosila, naj svoje mnenje zadržijo zase oziroma ga ne delijo z njo. Dodala je, da se zaveda, da je del njenega poklica izpostavljenost komentarjem in deljenju mnenj o njeni zunanjosti, a je kljub temu prosila, da tega ne delijo neposredno z njo.

icon-expand Nicola Coughlan FOTO: Profimedia

Igralka je ob fotografiji sebka zapisala: "Pozdravljeni! Samo ena stvar ... Če imate mnenje o videzu mojega telesa, ga lepo prosim ne delite z mano. Večina ljudi želi biti prijaznih in ne žaljivih, a sem tudi jaz samo eno živo bitje in mi je res težko prenašati težo tisočih mnenj o tem, kako sem videti, ki mi jih vsakodnevno pošiljate. Če imate lastno mnenje o meni, je to v redu. Razumem, da se pojavljam na televiziji in da bodo imeli ljudje o meni za povedati in razmišljati razne stvari, a vas prosim, da tega ne pošiljate direktno meni. Kakor koli, tukaj je ena moja fotografija iz hotela v New Yorku, kjer bom kmalu nastopila v oddaji SNL. Je popolnoma nepovezana s tem zapisom, a mi je všeč moja frizura."

Irska igralka je zaslovela z vlogo Clare Devlin v komediji Derry Girls, leta 2020 pa slavo potrdila z vlogo Penelope Featherington v prvi sezoni serije Bridgerdon. Pred časom je v intervjuju dejala, da nerada odgovarja na vprašanja, ki so povezana z njenim telesom, saj se ob tem počuti nelagodno. V seriji objav na Twitterju je zapisala: "Bi lahko, prosim, v intervjujih ženske nehali spraševati o njihovi teži, še posebej takrat, ko to ni relevantno. Prebrala sem veliko intervjujev izpred desetletja, kjer se ljudje v komentarjih zgražajo nad neprimernostjo vprašanj. Na žalost se to še vedno dogaja. Vsakič, ko me v intervjuju sprašajo o mojem telesu, se počutim zelo nelagodno in žalostno, da preprosto ne morem govoriti o svoji službi in delu, ki ga obožujem."

35-letnica je še zapisala: "To je za ženske še posebej moreče, saj prispevajo k veliko raznolikosti v umetnosti, taka vprašanja pa nas potiskajo v preteklost." Igralka je dodala, da ni aktivistka, ki bi se zavzemala za pozitiven pogled na močnejše postave, njena podoba pa ni nekaj, s čimer se opredeljuje in dodala: "Sem igralka, za dobljeno vlogo sem pripravljena izgubiti ali pridobiti težo. Moje telo je orodje, s katerim pripovedujem zgodbo, ne nekaj, po čemer definiram samo sebe. Smo v 21. stoletju in bilo bi lepo, če se nam ne bi bilo treba znova pogovarjati o tej temi."