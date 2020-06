Igralka Nikki Blonsky priznala istospolno usmerjenost

Igralka, ki je bila za svojo vlogo Tracy Turnbladv filmu Hairspray iz leta 2007 nominirana tudi za nagrado zlati globus, se je odločila del svoje zasebnosti deliti s svojimi oboževalci. To je storila na svojevrsten način, s pomočjo znanega glasbenega hita Diane Ross I'm coming out. Nikki Blonsky je na omrežju TikTok delila posnetek, na katerem na začetku brezskrbno poležava na travi in kasneje ob ritmih glasbe še zapleše. Zraven veselo prepeva besedilo pesmi, ki je izšla leta 1980 in metaforično pomeni akt razkritja istospolne usmerjenosti.