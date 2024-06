Igralka Nina Dobrev po nesreči z motociklom prestala operacijo

Igralka Nina Dobrev, ki je znana po seriji Vampirski dnevniki, je pred tedni doživela nesrečo z motociklom, svoje oboževalce pa vse od takrat pogosto obvešča o svojem okrevanju. Zvezdnica je bila po nesreči najprej hospitalizirana, kjer so ji nudili pomoč, a se je izkazalo, da so bile poškodbe prehude in je potrebovala tudi operativni poseg.