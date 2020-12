Igralka Nina Dobrev srečna z ameriškim deskarjem na snegu

Nina Dobrev , ki se je rodila v Bolgariji, nato pa se preselila v Kanado, kjer je začela graditi igralsko kariero (najbolj je poznana po vlogi v priljubljeni seriji Vampirski dnevniki ), in Shaun White , ameriški deskar, sta romanco prvič potrdila v začetku leta, njuna ljubezen pa se je po poročanju tujih medijev v preteklem letu utrdila in sta že pripravljena na naslednji korak. Prvič naj bi se spoznala na zabavi pri skupnih prijateljih na silvestrovo.

"Nina in Shaun se imata res odlično,"je povedal anonimen vir blizu zaljubljencema. "Res sta tako zaljubljena in tako ljubka sta skupaj. Zelo sta sladka. Odkrito govorita o skupni prihodnosti."Pred kratkim sta na družbenih omrežjih delila skupne fotografije, ki kažejo, da čas preživljata s svojimi družinskimi člani. Med drugim sta skupaj praznovala zahvalni dan, ob katerem sta se družila z nečakinjo in nečakom 34-letnega deskarja.