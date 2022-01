Igralka Nina Dobrev uživa na počitnicah s psičko in fantom

Zvezdnica serije Vampirski dnevniki Nina Dobrev je na družbenem omrežju Instagram delila serijo fotografij s počitnic, ki jih s fantom Shaunom Whitom in svojo psičko Maverick preživlja nekje med zasneženimi vrhovi. Tako kot ona je tudi Maverick v zimskih oblačilih, zvezdnica pa je znana po svoji skrbnosti in ljubezni do psičke.

Leto pozneje ji je na valentinovo posvetila objavo, v kateri je zapisala, da je to tudi Maverickin rojstni dan – vsaj ona tako pravi: "Vse najboljše za rojstni dan, moj Valentinček. Kako zelo meni podobno, da sem našla psičko, ki ima rojstni dan na valentinovo. (Bodimo realni, posvojena je in rešena, zato nimam pojma, kdaj se je skotila. Ko sem jo posvojila, so mi v zavetišču povedali, da je stara deset tednov, kar pomeni, da je na svet prišla v drugem tednu februarja, zato sem izbrala 14. februar.)" Zvezdnica je še dodala: "Sveti Valentin mi jo je poslal v času, ko sem jo najbolj potrebovala, ona pa je zapolnila moje življenje, ga naredila boljše in mu dala večji pomen, kot sem si sploh lahko predstavljala. Prinaša mi obilico veselja, ljubezni in družbe ... tako kot se za Valentinčke spodobi. Le da Maverick ne govori, kar je še boljše."