Igralka o kritikah gledalcev: Najboljši filmi so polarizirajoči

Igralka Madelaine Petsch , znana po vlogi v seriji Riverdale , je med promocijo novega filma The Strangers: Chapter 2 spregovorila o negativnih kritikah. "Na družbenih omrežjih se jim ne moreš izogniti. Pojavile se bodo na TikToku, ali pa mi jih bo poslal producent. Tako pač je," je iskreno dejala in dodala, da negativnim kritikam ne posveča pozornosti.

"Na koncu dneva je pomembno, da sem ponosna na svoje delo. To je dobesedno edina stvar, ki jo lahko nadzorujem," je dejala in dodala: "Mislim, da so najboljši filmi polarizirajoči. Zaradi tega sta film in umetnost tako 'kul'." Poudarila je, da pri najnovejšem filmu pozdravlja vsako razpravo, ki se pojavi.

Madelaine Petsch je poleg glavne vloge tudi izvršna producentka filma. Pomagala je tudi pri pisanju in montaži scenarija, kar ji je dalo nov pogled na njeno igro. "Ne uživam v gledanju svojih nastopov, ko pa sem montirala, sem se lahko odklopila od tega, ker je bilo veliko ustavljanja in začenjanja."