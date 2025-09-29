Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Igralka o kritikah gledalcev: Najboljši filmi so polarizirajoči

Los Angeles, 29. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Madelaine Petsch je ob promociji novega filma spregovorila o negativnih kritikah, ki jih po njenih besedah ne moreš prezreti, a jim sama ne posveča pozornosti. Poudarila je, da ji je najpomembneje, da je ponosna na svoje delo, saj je to edino, kar lahko nadzoruje. Meni, da so najboljši filmi pogosto polarizirajoči, kar ustvarja zanimive razprave, ki jih pozdravlja.

Igralka Madelaine Petsch, znana po vlogi v seriji Riverdale, je med promocijo novega filma The Strangers: Chapter 2 spregovorila o negativnih kritikah. "Na družbenih omrežjih se jim ne moreš izogniti. Pojavile se bodo na TikToku, ali pa mi jih bo poslal producent. Tako pač je," je iskreno dejala in dodala, da negativnim kritikam ne posveča pozornosti.

Igralka o kritikah gledalcev: Najboljši filmi so polarizirajoči
Igralka o kritikah gledalcev: Najboljši filmi so polarizirajoči FOTO: AP

"Na koncu dneva je pomembno, da sem ponosna na svoje delo. To je dobesedno edina stvar, ki jo lahko nadzorujem," je dejala in dodala: "Mislim, da so najboljši filmi polarizirajoči. Zaradi tega sta film in umetnost tako 'kul'." Poudarila je, da pri najnovejšem filmu pozdravlja vsako razpravo, ki se pojavi.

Madelaine Petsch je poleg glavne vloge tudi izvršna producentka filma. Pomagala je tudi pri pisanju in montaži scenarija, kar ji je dalo nov pogled na njeno igro. "Ne uživam v gledanju svojih nastopov, ko pa sem montirala, sem se lahko odklopila od tega, ker je bilo veliko ustavljanja in začenjanja."

Madelaine Petsch kritike film odzivi
Naslednji članek

Pevka med nastopom izgubila zavest in se zgrudila na tla

SORODNI ČLANKI

Igralka Madelaine Petsch potrdila zvezo z znanim raperjem

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256