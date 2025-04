Igralka o 'največjem' čeku, ki ga podpisala Taylor Swift: Ni trenila z očesom

Zvezdnica serije Talenti v belem Ellen Pompeo se je med gostovanjem v pogovorni oddaji The Jennifer Hudson Show dotaknila dobrodelnosti glasbenice Taylor Swift . Igralka in glasbenica sta se spoznali pred leti, ko je Taylor Ellen povabila k sodelovanju v videospotu za pesem Bad Blood . Swiftova je bila namreč tako velika oboževalka serije Talenti v belem , da je po liku Ellen Pompeo poimenovala eno od svojih mačk.

"Taylor je tako dobro dekle. Pred tem je nisem poznala, ona pa me je povabila v videospot, kar se mi je zdelo zelo zabavno. Bilo je zelo lahko, trajalo je le uro ali dve," se je spominjala snemanja, nato pa spregovorila o trenutku, ki se ji je zaradi pevkine dobrosrčnosti utrnil v spomin.

"Takrat sva s soprogom Chrisom kot prostovoljca sodelovala z otroško bolnišnico v Los Angelesu, kjer imajo izjemen program. Ustvarjajo glasbo za dojenčke na neonatalnem oddelku ter pomagajo staršem, ki zaradi služb ne morejo biti s svojimi otroci cel dan. Posnamejo njihove glasove, ko berejo pravljice ali pojejo uspavanke. Dojenčki se na to zelo pozitivno odzivajo."

"Program je potreboval denar, zato sem pristopila do Taylor in jo vprašala, ali bi napisala velik ček za bolnišnico. Poznala me je približno 20 minut in to dekle mi je napisalo največji ček. Brez, da bi trenila z očesom," je razkrila igralka, navdušena nad dobrodelnostjo glasbenice.

Taylor je sicer že večkrat dokazala, da svoje milijardno premoženje rada deli. Med drugim je tekom svoje turneje v Veliki Britaniji darovala finančna sredstva dobrodelnim centrom, pomagala je tudi v času uničujočih losangeleških požarov, v času praznikov pa obiskala otroke v bolnišnicah in jim podarila božična darila.