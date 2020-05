Igralka o slabi vesti, ker se med pandemijo počuti dobro

"V resnici se v tem času počutim zelo dobro. A to je zelo težko izreči na glas, ker se veliko ljudi ne počuti v redu," je za Yahoo Entertainement povedala ameriška igralka Shailene Woodley , ki smo jo spremljali v trilogiji filmov Razcepljeni in v filmu Krive so zvezde . Povedala je, da ji je prijatelj ob njenem počutju svetoval, da naj se sooči z dejstvi, naj preveri, kaj se dogaja po svetu, saj ne bi hotel, da postane ignorantska do sveta. "Svetoval mi je, da lahko zagotovo najdem način, kako bi pomagala ljudem, da pa slaba vest ne bo pripomogla nikomur, tudi meni ne."

Prijateljev nasvet se ji je zdel zlata vreden in povedala je, da se je zamislila ter poglobila misli o koronavirusu. Hkrati pa se je soočila s svojo slabo vestjo. "Včasih je imam toliko, da bi lahko znorela," je povedala 28-letnica in dodala, da slaba vest nikomur ne more pomagati in se je naučila, da je takšne misli odgnala.

Za nasvet je prosila tudi svojo mamo, Lori Woodley, ki je soustanoviteljica neprofitne organizacije All It Takes, ki skrbi za čustveno inteligenco ljudi. "Odločila sem se manj časa preživeti na družbenih omrežjih, to je tista prava pošast današnjega časa," je povedala igralka in dodala: "Moj nasvet je, da nihče ne bere komentarjev ljudi. Res bi rada videla, če bi aplikacije umaknile všečke in komentarje. To je nepotreben oblak za misli, ki je poln negative."Dodala je, da naj ljudje ne sledijo profilom, ki jih obremenjujejo. Pomembno je, da se znamo sprostiti in poskrbeti zase, meni rjavolaska.