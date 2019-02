Igralka odkrito o zlorabi: Imela sem občutek, da se utapljam

34-letna Mandy Moore , ameriška igralka, pevka, tekstopiska in modna oblikovalka, je bila od leta 2009 do leta 2016 poročena z ameriškim kantavtorjem Ryanom Adamsom . Slednji je bil nedavno obtožen spolnih zlorab nad številnimi ženskami – novica o tem, da enega najuspešnejših ameriških kantavtorjev preiskuje tudi ameriški FBI, pa je kmalu začela polniti naslovnice številnih tujih časopisov in medijev.

Ameriški New York Times je objavil obsežen članek, v katerem so izpostavili, da naj bi Adams več kot dve desetletji izkoriščal svojo moč v glasbenem svetu, s pomočjo katere je osvajal, zavajal in naposled tudi zlorabljal številne mlade glasbenice, ki so šele stopile na glasbeno pot in se želele uveljaviti na določenem glasbenem področju. Več let naj bi si izmenjaval eksplicitna sporočila s takrat 14-letno deklico Avo, talentirano basistko, ki je že pri devetih letih začela z igranjem bas kitare, pri 12 pa se se je že podala na glasbeno turnejo z uveljavljenimi glasbeniki. Ava in Ryan sta se spustila v pogovor potem, ko je 14-letnica kot velika oboževalka Adamsu začela slediti prek Twitterja in mu poslala sporočilo, v katerem ga je zgolj pozdravila. Od pozdrava sta čez čas prešla na intimnejše pogovore in celo izmenjavanje golih fotografij – čeprav je bila Ava takrat še mladoletna.

To pa je zgolj ena izmed zgodb, ki so odjeknile v javnosti. Oglasila se je tudi Adamsova nekdanja soproga Mandy Moore, ki je bila z njim sedem let v zakonu in je po odmevnem škandalu tudi sama spregovorila o svoji zakonski izkušnji z njim.