Igralka po padcu utrpela vidne poškodbe obraza

''Majhen zdrs se je končal s pretresom možganov, zlomljenim nosom in potolčenim kolenom. Kot kaže, se ne bom utegnila sestati z ljudmi in senatorjem Sandersom v New Hampshiru. Zelo mi je žal, ker bom zamudila to priložnost, zato bom tukaj delila svoje misli,'' je začela Sarandova in nadaljevala opis političnega stanja: ''Stanje je alarmantno. Vprašajte znanstvenike, kmete, bitja v morju. Vprašajte vse, ki so po pustošenju orkanov, požarov in potresov ostali brez strehe nad glavo, vprašajte neskončni val podnebnih beguncev in prebivalce Flinta, San Juana in Standing Rocka. Stanje je alarmantno. Vprašajte mame, ki so zaradi epidemije opiatov ostale brez svojih otrok ali pa so bile njihove izgube vzrok za previsoke cene odmerkov inzulina ... Stanje je skrajno alarmantno. Vprašajte mlade, ki zaradi vsega tega nimajo več zaupanja v šolski sistem, nimajo več svojih sanj ...'' je med drugim zapisala 73-letnica in nadaljevala, da si predsedniški kandidat Sanders, ki se je zavzemal za odpravo vseh omenjenih problematik, zasluži čim večjo podporo.