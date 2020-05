Igralka pojasnila fotografijo z Bradom Pittom, na kateri ga poljublja na lice

"Ne vem, ali se spomnite tiste malce nerodne fotografije, ki so jo fotografi ujeli na rdeči preprogi," je začela Lena Dunham in pojasnila, kaj se je dogajalo, ko se je stegovala k Bradu Pittu , da bi ga pozdravila. "Internet je zadevo predstavil, kot da sem mu dajala fizične znake, zaradi katerih naj bi se počutil neprijetno. Nisem na silo poljubila Brada Pitta. Preveč ga spoštujem kot umetnika in prijatelja. Tik preden smo se podali na rdečo preprogo, je Brad vedel, da sem zelo živčna, in sva v sobi najprej pojedla pico. Takrat sem mu povedala, da mi je všeč njegov prstan, in dal mi ga je."

Lena je dodala, da prstan redno nosi in da verjame, da je njen amulet sreče, saj "se vsakič, ko ga nosim, zgodi nekaj neverjetnega ali lepega".

Sicer pa je povedala, da je Brada spoznala že pred Tarantinovim snemanjem film, v katerem sta nastopila."Dobila sem priložnost, da ga spoznam že pred snemanjem. Torej sem vedela, kaj pričakovati. V filmu sem imela stransko vlogo in nisem pričakovala, da me bo posebej pozdravil, ko je prišel na set. A mislim, da je bil to najboljši trenutek mojega življenja. Snemal je sceno, kjer je parkiral svoj avtomobil in moral bi iti iz avtomobila, pogledati okoli in naprej igrati. A je zagledal mene, stekel do mene, me objel, dvignil in me celo zavrtel. Počutila sem se kot največja piflarka na šolskem plesu, ki jo je na ples povabil najbolj priljubljen fant," je z nasmeškom povedala 33-letnica.