Tuja scena

Igralka Rachel McAdams dobila zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih

Los Angeles, 21. 01. 2026 17.22 pred 44 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.K. STA
Rachel McAdams

Kanadska filmska igralka Rachel McAdams je dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. McAdams je v Hollywoodu zaslovela s komedijami, kot sta Vroča bejba iz leta 2002 in Zlobna dekleta iz leta 2004. Za vlogo novinarke v filmu V žarišču iz leta 2015 je bila nominirana za oskarja za najboljšo stransko vlogo.

Igralka Rachel McAdams je dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Njena zvezda je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa že 2833. na tem znamenitem hollywoodskem bulvarju. Na torkovi slovesnosti je ob bliskavicah 47-letna igralka nasmejana sedla k plaketi. Slovesnosti so se med drugim udeležili igralkin partner, scenarist Jamie Linden in njeni starši.

Igralka Rachel McAdams dobila zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih
Igralka Rachel McAdams dobila zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih
FOTO: Profimedia

McAdams je odraščala kot hči tovornjakarja in medicinske sestre v majhnem kanadskem mestecu. Na slovesnosti se je v solzah zahvalila staršem, da so ji v otroštvu omogočili obiskovanje igralskih tečajev, da je lahko uresničila svoje sanje.

Spomnila je tudi na pokojni soigralki, kot sta Gena Rowlands in Diane Keaton, od katerih se je veliko naučila. Keaton jo je vzela pod svoje okrilje kot hčerko. Skupaj sta med drugim leta 2005 zaigrali v tragikomediji Nova v družini. McAdams je pred tem z Rowlands in Ryanom Goslingom zaigrala v romantični drami Beležnica iz leta 2004. Med drugim je zaigrala še v filmih Lovca na družice, Sherlock Holmes: Igra senc in Ubijanje svetega jelena.

Razlagalnik

Hollywoodski Pločnik slavnih (Hollywood Walk of Fame) je znamenita promenada v Hollywoodu v Los Angelesu v Kaliforniji. Sestoji iz več kot 2700 zvezd, vgrajenih v pločnike na 15 ulicah v območju Hollywooda. Vsaka zvezda je posvečena slavnim osebnostim, ki so pustile pomemben pečat v zabavni industriji, vključno z igralci, glasbeniki, režiserji in drugimi. Pločnik je bil ustvarjen leta 1958 kot poklon umetnikom, ki so prispevali k slavi Hollywooda.

Gena Rowlands je bila priznana ameriška igralka, ki je bila znana po svojih močnih in kompleksnih vlogah, pogosto v filmih svojega moža, režiserja Johna Cassavetesa. Rodila se je leta 1930 in je bila aktivna v filmski, televizijski in gledališki industriji več kot šest desetletij. Prejela je številne nagrade, vključno z zlatim globusom in nagrado Emmy, ter bila dvakrat nominirana za oskarja. Znana je po filmih, kot so 'A Woman Under the Influence' (1974), 'Gloria' (1980) in 'The Notebook' (2004), kjer je igrala skupaj z Rachel McAdams.

Diane Keaton je ameriška igralka, pevka in filmska producentka, rojena leta 1946. Svojo kariero je začela v gledališču, preden je leta 1970 debitirala v filmu. Najbolj je znana po svojih vlogah v filmih Woodyja Allena, kot je 'Annie Hall' (1977), za katerega je prejela oskarja za najboljšo igralko. Sodelovala je v številnih uspešnih filmih, vključno s serijo 'The Godfather', 'Reds' (1981) in 'Something's Gotta Give' (2003). Sodelovala je tudi z Rachel McAdams v filmu 'The Family Stone' (2005).

Ryan Gosling je kanadski igralec, rojen leta 1980, ki je zaslovel s svojimi raznolikimi in kritiško priznanimi vlogami. Svojo kariero je začel kot otroški igralec v oddaji 'The Mickey Mouse Club'. Med njegove najbolj znane filme sodijo 'The Notebook' (2004), kjer je igral skupaj z Rachel McAdams, 'Half Nelson' (2006), 'Drive' (2011), 'La La Land' (2016), za katerega je bil nominiran za oskarja, in 'Barbie' (2023). Gosling je znan po svoji sposobnosti igranja širokega spektra likov, od romantičnih junakov do kompleksnih dramskih vlog.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Rachel McAdams zvezda na pločniku slavnih igralka Hollywood

Čao Bela
