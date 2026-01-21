Igralka Rachel McAdams dobila zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih

Igralka Rachel McAdams je dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Njena zvezda je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa že 2833. na tem znamenitem hollywoodskem bulvarju. Na torkovi slovesnosti je ob bliskavicah 47-letna igralka nasmejana sedla k plaketi. Slovesnosti so se med drugim udeležili igralkin partner, scenarist Jamie Linden in njeni starši.

McAdams je odraščala kot hči tovornjakarja in medicinske sestre v majhnem kanadskem mestecu. Na slovesnosti se je v solzah zahvalila staršem, da so ji v otroštvu omogočili obiskovanje igralskih tečajev, da je lahko uresničila svoje sanje.

Spomnila je tudi na pokojni soigralki, kot sta Gena Rowlands in Diane Keaton, od katerih se je veliko naučila. Keaton jo je vzela pod svoje okrilje kot hčerko. Skupaj sta med drugim leta 2005 zaigrali v tragikomediji Nova v družini. McAdams je pred tem z Rowlands in Ryanom Goslingom zaigrala v romantični drami Beležnica iz leta 2004. Med drugim je zaigrala še v filmih Lovca na družice, Sherlock Holmes: Igra senc in Ubijanje svetega jelena.