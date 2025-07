Igralka Rachel Zegler med koncertom ujeta med poljubom s plesalcem

Igralka Rachel Zegler je zaljubljena. 24-letnico so opazili med obiskom koncerta Sabrine Carpenter v Londonu, kamor se je odpravila v družbi plesalca Nathana Louisa-Fernanda, s katerim sodelujeta v predstavi Evita, ujeli pa so ju tudi med poljubom. Par je ves čas koncerta stal tesno skupaj in se držal za roke, zato so igralkini oboževalci prepričani, da sta Zegler in Fernand v zvezi.