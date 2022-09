Igralka Rachel Zegler o tumorju, ki ga je odkrila pri 19 letih: Bilo je strašljivo!

"Brazgotina služi kot opomnik, naj si redno pregledujem prsi in sem pozorna na vsako spremembo-fibroadenom je sicer pogost pojav, a kljub temu je bila strašljiva izkušnja. Preventiva rešuje življenja! Pregledujte si prsti!" je zaključila svoj kratek zapis in opozorila ma pomembnost preventive.

"Pred dvema letoma sem našla bulico dojki in preživela najbolj strašen teden svojega življenja. Ginekologi in porodničarji niso sprejemali novih pacientov, saj je bila pandemija v polnem razmahu, na srečo pa mi je pediatrinja napisala napotnico za ultrazvok, kjer so me naporili na biopsijo. Na srečo je bil tumor benigni," je ob fotografiji na Instagramu pripisala igralka, ki je bila takrat stara 19 let.

Dobitnica zlatega globusa je sicer že več krat izkoristila svoj vpliv in na družbenih omrežjh delila novice o zdravju, tudi duševnem. Leta 2018, tik pred tem, ko je zaslovela po vsem svetu, je zapisala: "Živjo, moje ime je Rachel. Sem anksiozna in trpim za depresijo, občasno pa se počutim nesposobno živeti v realnosti. Sem delo v nastajanju, saj iščem skupni imenovalec med sabo in mojimi mislimi. In to je dovolj. Ampak prosim, vprašajte me, če sem v redu." Ob zapisu je dodala še ključnik s pozivom proti stigmam.