Igralka Raven-Symoné pred matičarja popeljala svojo srčno izbranko

24-letna igralka, ki je bila med leti 1989 in 1992 članica igralske zasedbe The Cosby Show, kasneje pa je nastopala kot glavni lik v televizijski seriji That's so Raven, je srečno zaljubljena. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila fotografije poročnega dogodka.''Poročila sem se z žensko, ki me razume. Vse od jeze do veselja, od zajtrka do polnočne malice, od odra do doma,'' je Raven opisala svojo zvezo s sopotnico. Najprej je oboževalcem namignila, da se je v preteklem tednu zgodilo nekaj lepega in ob tem objavila fotografijo s kozarcem penine.