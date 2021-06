Igralka Raven-Symoné zadovoljna po telesni preobrazbi

Raven-Symoné je pred kratkim na omrežju Instagram ponosno pokazala rezultate odrekanja in razkrila, koliko kilogramov ji je uspelo izgubiti. V videoposnetku, na katerem ji je družbo delala žena Miranda Pearman-Mada je dejala: ''Poglej mojo brado, draga'' in s tem namignila, da se ji je uspelo znebiti tudi podbradka.

Zvezdnica je že leta 2017 spregovorila o svojih težavah z mentalnim zdravjem, ki so jih povzročili vsi negativni komentarji zaradi odvečne teže. Njen nezdrav odnos do hrane se je razvijal postopoma, spominja se tudi časov s snemanja Cosby šova:''Z mize na snemanju si nisem smela vzeti niti štručke. Polna miza dobrot je bila zmeraj na voljo, ljudje pa so ji govorili: 'Tega si ne smeš vzeti, rediš se,' medtem, ko jim je odgovarjala: 'Stara sem sedem let. Lačna sem!'''