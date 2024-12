Igralka Rebel Wilson s partnerko ponovno stopila pred oltar

44-letnica je dejala, da se ji zdi prav, da ima poroko v svojem domačem kraju. "To je pomenilo, da lahko pride moja 94-letna babica Gar, kar je bilo za nas zelo pomembno, da smo jo vključili," je zapisala na Instagramu. Objavo so nemudoma komentirali številni oboževalci, čestitali pa sta jima tudi Rebelina soigralca iz priljubljenega filma Pitch Perfect Adam Devine in Elizabeth Banks .

Igralka je v začetku tega leta dvigala ogromno prahu s svojo knjigo spominov, v kateri je spregovorila o spolnosti, teži in plodnosti ter obtožila zvezdnika Borata Sacha Barona Cohena neprimernega vedenja. Igralca sta namreč sodelovala leta 2016 med snemanjem filma (Ne)Profesionalec. "Film ni požel uspeha, kar je zame dovolj velika karma. Ne želim nikogar slabo prikazati in to ni moja motivacija za deljenje te zgodbe. Svojo zgodbo delim zdaj, ker več žensk govori o stvareh, kot je ta, in upajmo, da se bo to redkeje dogajalo," je zapisala v knjigi. Wilsonova je v svojih spominih prav tako priznala, da je nedolžnost izgubila pri 35 letih.