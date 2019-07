Igralka Renee Zellweger v svoji novi vlogi neprepoznavna

Za potrebe filma se je poslovila od svojih prepoznavnih svetlih las in nežnih odtenkov ličil ter s kratko in strogo temno pričesko uprizorila pokojno umetnico Judy Garland.

Ameriška igralka Renee Zellweger, ki je aprila letos praznovala svoj 50. rojstni dan, se nam je vtisnila v spomin s svojo vlogo v filmih Dnevnik Bridget Jones, v katerih je uprizorila prikupno nerodno blondinko, razpeto med svojimi čustvi do dveh moških. Drugi del filma, Dnevnik Bridget Jones: Na robu pameti, je na velikih platnih oživel leta 2004 in letos, 15 let kasneje, se nam bo Zellwegerjeva znova predstavila v zgodbi o ženski, s to razliko, da bo šlo za biografsko zgodbo, film pa bo govoril o zvezdnici, ki je pred približno pol stoletja veljala za eno največjih filmsko-glasbenih ikon.

V svoji novi vlogi bo stopila v čevlje Judy Garland, ameriške igralke in pevke, ki je kljub prepoznavnosti in slavi živela vse prej kot srečno življenje. Ob vsem zunanjem blišču so jo zaznamovale številne osebne krize ter vzponi in padci, pospremljeni z zasvojenostjo. Film je umeščen v obdobje Judyjinih zadnjih nastopov – v leto 1968, ki je bilo za pokojno umetnico še posebej napeto. V tistem času se je namreč soočala s hudimi finančnimi težavami, bila je v sporu s svojim menedžerjem, popolnoma psihično in fizično izžeta pa je spoznala tudi svojega petega soproga, glasbenika Mickeyja Deansa. Leto dni kasneje (nekaj dni po praznovanju svojega 47. rojstnega dne) je umrla zaradi prevelikega odmerka uspavalnih tablet.