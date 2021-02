Igralka Ricki Lake štiri leta po smrti bivšega moža zaročena

"Prijatelji, tako sem navdušena, da lahko sporočim tako veselo novico! Zaročena sem," je zapisala na Instagramu igralka in nekdanja voditeljica pogovornih oddaj Ricki Lake. Po več kot letu dni razmerja je zaročena z Rossom Burninghamom. Poleg skupne fotografije je še zapisala: "To je Ross. On je moja oseba. Čudovit je. Zelo ga imam rada in zelo sem hvaležna, res ga zelo ljubim. Najino naslednje poglavje bo zagotovo dobro."