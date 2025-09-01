Igralka Robin Wright o selitvi prek luže: V Ameriki je s****e

Igralka Robin Wright, ki je znana po vlogah v seriji Hiša iz kart in filmih Forrest Gump, Princesa nevesta ter Občudovani, je zamenjala državo bivanja, svoje odločitve pa ne obžaluje. Zvezdnica je v nedavnem intervjuju za The Sunday Times razkrila, da s partnerjem najemata hišo na angleškem podeželju, kjer se počuti osvobojeno.

Robin Wright je v nedavnem intervjuju spregovorila o odločitvi, da zapusti Združene države Amerike in se preseli v Anglijo. 59-letna igralka je razkrila, da s partnerjem, arhitektom Henryjem Smithom, najemata hišo ob morju na angleškem podeželju. Zvezdnica, ki je bila rojena v Teksasu in je odraščala v Kaliforniji, je brez dlake na jeziku ostro kritizirala življenje v domovini in dodala: "V Ameriki je totalno s****e."

Robin Wright se je preselila v Anglijo. FOTO: Profimedia icon-expand

"Osvobajajoče je, ko zaključiš s tem. Da več ne iščeš nečesa in dobivaš 60-odstotkov tistega, kar želiš," je povedala, o življenju v Angliji pa dodala: "Všeč mi je v tej državi. Tukaj je svoboda. Ljudje so tako prijazni. Živijo, ne tičijo v prometnih konicah, paničarijo na telefonih in jedo sendviče. To počne večina Amerike. Vsi hitijo, tekmujejo in se jim mudi." Na odločitev, da se preseli čez lužo, pa je delno vplival tudi hrup, ki vlada v Los Angelesu. "Vsi gradijo ogromne hiše, jaz pa imam dovolj tega. Rada imam tišino. In spoznala sem svojo sorodno dušo. Končno," je še povedala o 52-letnem partnerju, ki ga je spoznala v nekem pubu, ko je želela dati priboljšek psu, za katerega ni vedela, da je on njegov lastnik.