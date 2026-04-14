Tuja scena

Igralka Ruby Rose Katy Perry obtožila spolnega napada

Melbourne, 14. 04. 2026 08.56 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Ruby Rose in Katy Perry

Igralka Ruby Rose je pevko Katy Perry obtožila spolnega napada, ki naj bi se zgodil pred 20 leti v enem od klubov v Avstraliji. Kot je zapisala na družbenem omrežju, je trajalo skoraj dve desetletji, da je o tem javno spregovorila. Tiskovni predstavnik Perryjeve je igralkine obtožbe zanikal in jih označil za 'nevarne laži'.

Ruby Rose je na družbenem omrežju delila zapis, v katerem je pevko Katy Perry obtožila spolnega napada, ki naj bi se zgodil pred 20 leti. Avstralska igralka in manekenka, ki je znana po vlogi v seriji Orange Is the New Black, se je med komentarji odzvala na članek, ki opisuje pevkino reakcijo na nastop Justina Bieberja na festivalu Coachella, kjer je zapisala: "Katy Perry me je spolno napadla v nočnem lokalu v Melbournu. Koga briga, kaj si ona misli?"

40-letna igralka je nato v ločenem komentarju dodala, da je bila takrat šele v svojih zgodnjih 20. letih in je trajalo skoraj dve desetletji, da je javno spregovorila o tem. "Čeprav sem hvaležna, da sem potrpela toliko časa, da sem našla svoj glas, je to dokaz, kakšen vpliv imata travma in spolni napad," je še zapisala.

Pevkin tiskovni predstavnik je v izjavi za medije igralkine obtožbe že zanikal: "Obtožbe Ruby Rose o Katy Perry, ki krožijo po družbenih medijih, niso le napačne, so nevarne in nepremišljene laži. Gospa Rose je v preteklosti na družbenih omrežjih že obtožila več ljudi, ki pa so njene besede zanikali."

Katy Perry ob novi objavi: Nisem vedela, da te lahko karma nagradi

Igralka je v svojem zapisu nazorno opisala domnevni napad, nato pa dodala, da ji je kot ženski iz nešteto razlogov stokrat težje obtožiti drugo žensko nasilja in spolne zlorabe, kot če bi jo napadel moški. Na komentar nekega uporabnika, ali bo napad prijavila, je odgovorila, da nima tega namena.

Ruby Rose bo prva homoseksualna superjunakinja

"Perry ima vso pravico, da me zaradi teh komentarjev toži, a me ne bo, ker se je napad zares zgodil, jaz pa imam fotografije, in ker se je zgodil v javnosti, obstaja tudi veliko prič. V minulih letih pa se je zgodilo še več stvari, kot samo neumna pesem, o čemer si ne želi, da bi spregovorila. Obvlada manipulacijo," je zapisala in dodala, da je pevka pred desetletjem napisala in podpisala priporočilna pisma za njen ameriški vizum.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

anabanana
14. 04. 2026 10.09
Do zdaj je bila "tiho", hahaaaa hahaaaa
Arrya
14. 04. 2026 09.33
Daj ne se.i.. kolikor je sama opisala so bile vse pijane in so si delale praktične šale ena drugi. Če bi bil napad, pol nebi uporabila Katy, sa ji je pomagala dobiti vizo.
bibaleze
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
zadovoljna
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Zakaj pravijo, da bomo po pitju mrzle kave lepše?
vizita
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
cekin
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Kako prihraniti pri letalskih kartah v času dragih goriv?
Regres 2026 ni enak za vse
moskisvet
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
dominvrt
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Tako boste prenovo plačali občutno manj
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
okusno
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Popolna izbira za hitro kosilo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
voyo
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
