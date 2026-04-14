Igralka Ruby Rose Katy Perry obtožila spolnega napada

Ruby Rose je na družbenem omrežju delila zapis, v katerem je pevko Katy Perry obtožila spolnega napada, ki naj bi se zgodil pred 20 leti. Avstralska igralka in manekenka, ki je znana po vlogi v seriji Orange Is the New Black , se je med komentarji odzvala na članek, ki opisuje pevkino reakcijo na nastop Justina Bieberja na festivalu Coachella, kjer je zapisala: "Katy Perry me je spolno napadla v nočnem lokalu v Melbournu. Koga briga, kaj si ona misli?"

40-letna igralka je nato v ločenem komentarju dodala, da je bila takrat šele v svojih zgodnjih 20. letih in je trajalo skoraj dve desetletji, da je javno spregovorila o tem. "Čeprav sem hvaležna, da sem potrpela toliko časa, da sem našla svoj glas, je to dokaz, kakšen vpliv imata travma in spolni napad," je še zapisala.

Pevkin tiskovni predstavnik je v izjavi za medije igralkine obtožbe že zanikal: "Obtožbe Ruby Rose o Katy Perry, ki krožijo po družbenih medijih, niso le napačne, so nevarne in nepremišljene laži. Gospa Rose je v preteklosti na družbenih omrežjih že obtožila več ljudi, ki pa so njene besede zanikali."