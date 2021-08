Igralka Salma Hayek delila redko fotografijo s sinom Linde Evangelista

V ozadju na fotografiji je tudi režiser Alfonso Cuarón, zvezdnica in Augie pa nasmejana zreta v objektiv fotografa. V komentarjih so se odzvali mnogi zvezdniki, med njimi tudi Linda Evangelista, ki je pod fotografijo prilepila dva srčka. Odzvali pa so se tudi številni oboževalci, ki so opazili podobnost med Lindo in njenim sinom: "Tako zelo sta si podobna," je zapisal eden izmed njih, drugi pa dodal: "O moj bog, kako čeden je Augie!" Izvršni direktor revije British Vogue Edward Enniful pa je ob tem, da je označil Lindo, zapisal: "Salma in Aguie!" in dodal dva srčka.