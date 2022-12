Igralka Salma Hayek ponosna, da njeni otroci niso razvajeni

Mehiško-ameriška igralka Salma Hayek je razkrila, da je vesela, da so njeni otroci skromni. Kljub milijonom na računu jih ni nikoli razvajala. Priznala je tudi, da za božič rada podari več daril, a da so nekatera majhna in pomembna, nekatera pa neumna in igriva. Zvezdnica je poročena z modnim milijarderjem Françoisom-Henrijem Pinaultom, s katerim ima hčerko Valentino, mož pa ima iz preteklih dveh zvez še tri otroke.

Salma Hayek je ponosna, da njeni otroci kljub temu, da imajo na računu milijone, niso razvajeni. "Moji otroci so skromni. Ne vem, kako mi je to uspelo, a mislim, da je super, da so spoznali velik spekter različnih stvari," je za PageSix povedala igralka.

icon-expand Salma Hayek je ponosna, da njeni otroci niso razvajeni. FOTO: Profimedia

Zvezdnica je obenem razkrila še, kakšno taktiko uporablja pri božičnem obdarovanju. "Za božič jim podarim več daril. Všeč mi je, da odprejo več daril. Nekatera med njimi so majhna in pomembna, nekatera pa neumna in igriva," je priznala igralka in dodala, da vedno dobijo tudi eno ali dve res lepi darili.