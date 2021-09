Igralka Sarah Jessica Parker objavila redke fotografije svojih otrok

Vse tri otroke, ki jih ima z možem Matthewom Broderickom , je posnela s hrbtne strani, med tem ko so na poti v šolo. Ob fotografijah je zapisala: "V razmiku sedmih dni. Prvi je prestopil prag univerze in je na poti v prvi letnik fakultete, drugi dve pa korakata v sedmi razred. Hiša je drugačna, mi smo drugačni. Potrebujejo naju vedno bolj, a hkrati vedno manj. Stiska me, kako hitro čas mineva. Navdušena sem nad vsemi možnostmi, ki jih imajo."

Podobne fotografije je delila ob koncu šolskega leta, ko sta dvojčici zaključili šesti razred. "Nasvidenje šesti razred, pozdravljeni naši sedmošolki. Hvala učitelji za vašo prijaznost, humor, vašo ljubezen in znanje, iz katerega se je učila vsa družina o Benetkah, Bagdadu, Španiji in celo o našem mestu New York!" je ob fotografijah zapisala zvezdnica, in svoj zapis končala s: "Sestrici, vzemita baterije iz svoje budilke! Veselo poletje!"