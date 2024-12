Igralka Sarah Jessica Parker v žiriji za prestižno literarno nagrado

Igralka Sarah Jessica Parker se bo pridružila žiriji, ki bo izbrala nagrajenca literarne nagrade booker za leto 2025. 59-letna zvezdnica serije Seks v mestu bo tako pomagala izbrati pisatelja najboljšega književnega dela, napisanega v angleščini in izdanega v Veliki Britaniji ali na Irskem.

Ob Parkerjevi bosta v žiriji še pisateljici Ayobami Adebayo in Kiley Reid, voditelj in literarni kritik Chris Power ter irski pisatelj Roddy Doyle, ki je nagrado booker dobil leta 1993.

Igralka, ki je zagreta bralka in dobitnica štirih zlatih globusov, treh nagrad Screen Actors Guild in dveh emmyjev, ima že nekaj let svojo lastno založbo, ki jo je poimenovala SJP Lit.

Gaby Wood, izvršna vodja fundacije nagrade Booker, je v izjavi za javnost dejala, da bodo tokrat prvič v žiriji trije pisatelji, ki so prejeli ali se potegovali za to nagrado. Dodala je, da je uživala, ko sta si z igralko v minulih mesecih izmenjevali knjižna priporočila, zvezdnica pa, po njenih besedah, že več let strastno podpira sodobna literarna dela.