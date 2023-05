Igralka Sarah Snook postala prvič mama

"Težko je pojasniti, kaj mi je pomenila ta serija. Kraji, ki sem jih lahko obiskala, talentirani ljudje, s katerimi sem lahko sodelovala. Srce se mi lomi, ker je vsega konec," je zapisala in dodala, da je bila serija, ki je prejela številne pohvale kritikov, vrhunec njene kariere, ki ga bo težko preseči. "Tako zelo sem ponosna in ponižna ob trdem delu vseh sezono za sezono. Drug drugemu smo postavili letvico visoko, nato pa smo jo presegli in uspeli v vseh pogledih," je nadaljevala v svojem zapisu.

Nominiranka za emmyja je dodala, da bo pogrešala prijateljstvo, scenarije, prizorišča snemanja, zgodnja jutra in spremembe v zadnjem trenutku. "Pravkar sem si ogledala zadnji del serije, ki mi je spremenila življenje. In to se mi je pravkar še enkrat spremenilo. Hvala vsem za podporo in vso ljubezen," je zaključila svoj zapis.