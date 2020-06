Igralka se je hihitala, ko je Brad Pitt povedal, da je njen oboževalec

Britanska igralka ni mogla skriti navdušenja, ko ji je Brad Pitt rekel, da je njen oboževalec in da je izjemna igralka. Ni si mogla pomagati in se je ob njegovi pohvali začela hihitati. Sicer se nista veliko pogovarjala, Brad ji je to rekel, ko je šel mimo nje, a Olivia tega trenutka ne bo nikoli pozabila.

icon-expand Olivia Colman FOTO: Profimedia Olivia Colman, ki smo jo lahko videli v filmu Najljubša, ki je bil letos nominiran za najboljši film, je delila svojo izkušnjo s podelitve teh nagrad. Tam je naletela na Brada Pitta, ki ji je že dolga leta všeč, tako moški kot tudi igralec. "Brad Pitt je šel mimo mene in mi rekel samo 'sem velik oboževalec' in odkorakal naprej,"je za podcast z Willom Greenwoodom povedala 45-letnica in dodala: "Začela sem se hihitati!" PREBERI ŠE Parazit: nenavadna družinska tragikomedija, ki žanje nagrade 45-letnica je sicer povedala, da se podelitve nagrade oskar sicer ne spomni dobro: "Ne spomnim se, kaj se je dogajalo. Odlična stvar oskarjev je, da je tam velik bar in vsi so vedno tam. Vedno je več sto ljudi, ki poskrbijo, da je dvorana videti polna, vsi zvezdniki pa so po navadi pri šanku." Letos je Olivia prejela oskarja za glavno žensko igralko v drami Najljubša, kar je bilo, po njenih besedah, precej stresno. "Še zdaj ne vem, kako se počutim, da sem zmagala. Vprašajte me naslednje leto, zdaj še vedno ne dojemam."